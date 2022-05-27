Украина начала готовиться к войне, когда СНБО озвучил первое решение относительно Тупицкого: Данилов объяснил, как это связано

После начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину бывший глава КСУ Александр Тупицкий должен был принять участие в "легитимизации" президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе интервью "Украина 24" .

По его словам, наша страна начала готовиться к полномасштабному вторжению РФ еще в феврале 2021 года. Тогда же было первое решение СНБО по экс-главе КСУ Тупицком.

"Когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого, который получил в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, который не имеет к нашей стране крайние 8 лет вообще никакого отношения. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК. Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не имеют желания с этим сейчас разбираться", - рассказал он.

Все эти судьи, по словам Данилова, сегодня должны давать показания СБУ .

"Но сейчас мы находимся в стадии войны и до некоторых гауляйтеров еще не доходят руки", - добавил секретарь СНБО.