Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."

ППО

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц назвав причину, чому його країна не може надати Україні свої системи ППО.

Так, Ізраїль не може надати Україні свої системи ППО, оскільки він не має достатніх потужностей для додаткового виробництва, передає ВВС .

Раніше позиція Ізраїлю пояснювалася бажанням зберігати нейтралітет у конфлікті через побоювання, що присутність армії Росії в Сирії позначиться на ізраїльській безпеці.

«Очевидно, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику [прим. ред. з постачання озброєння Україні], неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони. Ми щодня перевіряємо, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО», - заявив Ганц.

ППО, дрони, ракети

До речі, від початку війни Ізраїль надає Україні масштабну гуманітарну допомогу, включаючи надання своїх медиків та військово-польового медичного обладнання.

Раніше повідомлялося, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку війни у ??лютому, що в рази більше, ніж СРСР в Афганістані.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.

Так, він повідомив, що армія Росії, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків у війні проти України. Крім того повідомляється, що Росія використовувала більшу частину своєї високоточної зброї.

"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - заявив Каль.

Заступник міністра оборони США з політики додав, що Росія зазнала десятки тисяч втрат з початку війни в лютому.

російська техніка, колона, окупанти

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Більше 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - повідомив Каль.

Каль зазначив, що "Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "Він зазнав невдачі, і це не зміниться".


Юлия Александрова, politeka.net





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