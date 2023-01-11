Путіністу Микиті Михалкову стало гірше: лікарі озвучили новий діагноз

Стан російського режисера Микити Михалкова, який зараз перебуває в реанімації, погіршився. Російські ЗМІ повідомляють, що на тлі пневмонії він ледь не переніс інфаркт.

"У режисера зросла площа ураження легень і загострилися хронічні проблеми з серцем. За нашою інформацією, після КТ легенів у Микити Сергійовича виявили зростання уражених ділянок. У порівнянні з попередніми результатами - стан погіршився. Незважаючи на негативні тести на грип та ковід, а також комплексну терапію, лікарі поставили діагноз — ідіопатична пневмонія", - йдеться в публікації Telegram-каналу MASH, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/kinokruto

У джерелі також уточнюється, що у Михалкова діагностували миготливу аритмію. У нього був ризик інфаркту, якого дивом вдалося уникнути.

Нагадаємо, в реанімацію росіянина перевели після ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Тоді один з лікарів заявив, що у режисера може бути бактеріальне ураження, яке може стати причиною до менінгіту і гаймориту.

"В результаті поширення хвороби відбувається отруєння всього організму загиблими бактеріями і самої пошкодженої легеневої тканини. Уявіть собі: легенева тканина плавиться від пневмокока, як лід від впливу вогню. Кількість отрут в тілі хворого зашкалює, і головне тут - дезінтоксикаційна терапія. Сподіваюся, йому роблять гемодіаліз", - розповідав лікар-пульмонолог Сергій Пурясев в інтерв'ю російським ЗМІ.

Фото: instagram.com/zvezdy24

Микита Михалков підтримує злочинну політику Кремля та неодноразово висловлювався про Україну та українців в негативному руслі. Крім того, путініст засуджує російських знаменитостей, які виступають проти вторгнення РФ в нашу країну.

Раніше Михалков виступив за визнання самопроголошених псевдореспублік"Л/ДНР", а також називав Україну "фашистською державою", а Революцію Гідності - військовим переворотом.