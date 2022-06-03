Верещук призвала учителей не сотрудничать с оккупантами, ее восприняли неоднозначно

Министер призвала родителей вывозить детей из оккупированного региона, информирует ZN.ua.

Верещук призвала учителей не сотрудничать с оккупантами, ее восприняли неоднозначно
© Офис президента

Вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала учителей на оккупированных территориях не работать на оккупантов и особенно тщательно обдумать этот вопрос перед новым учебным годом.

«Менее чем через три месяца начнется новый учебный год. Для многих родителей и педагогов это время принимать решение. То, куда в сентябре пойдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей. Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь. Поэтому обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на кафиров, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена», - написала Верещук в Telegram.

При этом министерша обратилась к родителям с просьбой не отдавать детей на обучение в организованные оккупантами школы, и при первой же возможности выезжать из оккупированного региона, в котором будут идти бои до полного его освобождения.

В то же время председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «СВОИ» Леся Литвинова раскритиковала Верещук за такую позицию. По ее словам, учителя должны помочь детям, которые останутся в оккупации.

«Не оставляйте детей, даже если придется учить их по кацапским учебникам. Помогите им оставаться людьми. А мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы этот ад для вас кончился как можно скорее. Верьте в нас так же, как мы верим в вас», – написала Литвинова в Facebook.


Ирина Знась, ZN.ua





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