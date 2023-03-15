Окупанти депортують українських дітей в Росію під виглядом "відпочинку" чи "лікування" – Верещук

У Мінреінтеграції закликали людей не довіряти росіянам на тимчасово окупованих територіях, інформує ZN.ua.

Окупанти депортують українських дітей в Росію під виглядом
© Іван Фадєєв/РГ

Російські загарбники вивозять українських дітей з тимчасово окупованих районів нашої держави на територію РФ під виглядом "відпочинку" або "санаторного лікування". Подібні поїздки ворог пропонує довірливим батькам, деякі з яких письмово погоджуються на це, заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у ефірі телемарафону.

За її словами, згодом громадяни стикаються з проблемами. Деякі не можуть знайти своїх дітей чи повернути їх додому. Так, людям доводиться відправлятися в Росію за дітьми, звідки вони не можуть виїхати.

"От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни", – зазначила Верещук.


Максим Царук, ZN.ua





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