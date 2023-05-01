На розмінування України потрібно $40 млрд або 70 років – Верещук

Без міжнародної допомоги – ніяк.

На розмінування української території станом на сьогодні потрібно $40 млрд. Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла віце-прем’єрка Ірина Верещук, інформує ZN.ua .

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Вона каже, що нині Україна є найзамінованішою країною у світі. 174 тисячі квадратних кілометрів території України – заміновано. Цю територію можна порівняти з площею кількох Австрій. Віце-прем’єрка зазначила, що власними силами вдалося розмінувати лише 3% небезпечних територій. Якщо розмінування вестиметься нинішніми темпами, то воно триватиме 70 років. Висновок – «ми без міжнародної підтримки не справимося».

Доки формується коаліція, що допоможе Україні вирішити це питання кардинальним чином, центральна та місцева влада визначається з найкритичнішими ділянками, куди слід спрямувати власні не надто великі можливості. Верещук каже, що в першу чергу розміновують об’єкти енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити містечка електроенергією, а також дороги та узбіччя, адже саме там люди найчастіше ризикують підірватися на мінах.