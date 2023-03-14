Росіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – Верещук

Російські загарбники готуються до термінового вивезення з тимчасово зайнятої території України деяких категорій представників встановленої ними "влади" та їхніх родичів, заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей", – написала вона в Telegram .

Двома днями раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фіксує довгі черги людей на виїзд із території Донецької та Луганської областей в бік Росії. За його словами, у цих чергах стоять місцеві колаборанти, які намагаються втікти, передбачаючи майбутні дії наших бійців.