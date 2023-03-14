Росіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – Верещук

Йдеться про представників окупаційної “влади”

Росіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – Верещук
© Офіс президента

Російські загарбники готуються до термінового вивезення з тимчасово зайнятої території України деяких категорій представників встановленої ними "влади" та їхніх родичів, заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ворог на тимчасово окупованих територіях почав підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей", – написала вона в Telegram.

Двома днями раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фіксує довгі черги людей на виїзд із території Донецької та Луганської областей в бік Росії. За його словами, у цих чергах стоять місцеві колаборанти, які намагаються втікти, передбачаючи майбутні дії наших бійців.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – АдрющенкоОкупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко
Росіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНСРосіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНС
Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?
Росіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНСРосіяни намагаються імітувати суттєве нарощування сил на Запоріжжі — ЦНС
В Ізраїлі проти судової реформи на вулиці вийшли десятки тисяч людейВ Ізраїлі проти судової реформи на вулиці вийшли десятки тисяч людей
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Росіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – ГенштабРосіяни обстріляли окуповані Олешки під виглядом ЗСУ – Генштаб
Теракт у центрі Тель-Авіва: троє людей пораненіТеракт у центрі Тель-Авіва: троє людей поранені
В НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під БахмутомВ НАТО назвали кількість втрат, які росіяни несуть під Бахмутом
У місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера БахмутаУ місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера Бахмута
Последние новости
Подгружаем последние новости