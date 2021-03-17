ВАКС отправил за решетку на 3,5 года бывшего судью из Днепра

Его поймали на получении денег еще в 2016 году.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в среду, 17 марта, вынесла приговор судье Октябрьского районного суда Днепра Вадиму Галичему.

Об этом говорится на сайте ВАКС.

Судью признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и лишения права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года.

На приговор еще может быть подана апелляционная жалоба.

До вступления приговора в законную силу суд постановил избрать судье Октябрьского райсуда Днепра меру пресечения в виде содержания под стражей, задержав его немедленно в зале суда.

Напомним, что судью Галичего задержали в октябре 2016 года во время получения 10 тыс. долларов, за которые он обещал повлиять на следователей одного из отделений полиции в Днепре.

По данным НАБУ, это был первый судья, которого задержали после внесения изменений в Конституцию Украины относительно ограничения судейской неприкосновенности.

Высший совет правосудия уволил Галичего с должности судьи Октябрьского районного суда Днепра в апреле 2017 года, но это решение было отменено в Верховном Суде. В июне 2020 года ВСП уволил судью повторно.

Галичий был судьей с 2009 года, его назначил президент Виктор Ющенко.