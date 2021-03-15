США нужно усилить санкции по "Северному потоку-2", - посол Маркарова

По мнение посла, это заставит РоSSию "скорректировать свое поведение".

США нужно усилить санкции по "Северному потоку-2", - посол Маркарова
Фото: Макс Левин

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова уверена, что американские санкции по возведению "Северного потока-2" следует углубить.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Санкции по возведению «Северного потока-2», другие штрафные меры в отношении РоSSии нужно только углублять. Эти ограничения должны эффективно выполнять свою роль, поднимая цену агрессии, заставить РоSSию скорректировать свое поведение", - сказала она.

В то же время посол сообщила, что в настоящее время Министерство юстиции и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины вместе с рядом государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины" и МГУ, активно работают над противодействием "Северному потоку-2". Она также отметила, что присоединится к этим процессам уже в качестве главы украинского посольства в США.

"Это одна из моих главных задач - довести до всех стейкхолдеров США, что не может быть ослабления роSSийских санкций ни по «Северному потоку», ни по чему другому, пока нет никакого изменения поведения РФ", - отметила Маркарова.

Она уверена, что РоSSия не планирует после возведения "Северного потока-2" поставлять газ Украине.

"Мы же с вами хорошо понимаем, что РоSSия не для того строит «Северный поток», чтобы продолжать поставлять газ через территорию Украины. Давайте не забывать о строительстве «Южного потока», который должен обойти украинскую газотранспортную систему с юга. На сегодняшний день поставки газа в обход Украины не только не в интересах Украины, но и самой Европы. Поэтому санкции в отношении роSSийского газопровода должны не только сохраняться, но и усиливаться", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал, что Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2".

9 марта пять влиятельных республиканских конгрессменов обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2", предупредив, что проект "грозит усилением энергетической зависимости Европы от РоSSии".

В феврале США решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2". В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и раніше, могут попасть под санкции. По состоянию на конец февраля работу на роSSийском газопроводе "Северный поток-2" прекратили 18 международных компаний. Это позволило им избежать американских санкций.

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