СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений"

Служба безопасности Украины исследует обстоятельства подписания и ратификации ВР в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и РоSSийской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ , причастных к аннексии территории АР Крым.

"С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия", - сообщают в спецслужбе.

Напомним, вчера СНБО принял решение, согласно которому СБУ будет проверять мотивацию депутатов, которые голосовали за так называемые Харьковские соглашения, согласно которым РоSSия разместила свой флот в Крыму.

По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в списке на проверку и действующие нардепы, и олигархи, и "перечень лиц, который для вас очень интересный".

Напомним, что 21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. От Партии регионов за было 160 голосов (из 161 члена фракции), весь состав Компартии (27 человек), 20 нардепов Блока Литвина (тоже весь состав), 13 внефракционных, в частности Инна Богословская и Василий Киселев, 9 от БЮТ (сама Тимошенко выступала против ), 7 от НУНС.