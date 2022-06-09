С начала вторжения РФ украинская авиация совершила более 1100 авианалетов по вражеским войскам

За сутки авиация ВСУ уничтожила 10 беспилотников, технику и живую силу оккупанта

С начала вторжения РФ украинская авиация совершила более 1100 авианалетов по вражеским войскам
© Волинське Агентство Розслідувань

В течение суток 8 июня авиация Воздушных сил ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Как следствие, уничтожены не менее десяти единиц боевой бронированной техники и около двух десятков роSSийских военных. С начала вторжения РоSSии авиация ВСУ осуществила более 1100 авианалетов по врагу. Об этом сообщило командование воздушных сил.

«Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено, по меньшей мере, десять единиц боевой бронированной техники и около двух десятков рашистов», – говорится в сообщении.

Также за сутки 8 июня были уничтожены вражеские 10 беспилотников Воздушными силами и еще семь – Сухопутными силами ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам роSSийских оккупантов.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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