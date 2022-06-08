Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидировано

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении, информирует ZN.ua.

Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидировано
© скриншот видео

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 31,5 тысячи солдат, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
  • танков – 1393 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
  • РСЗО – 213 (+6) единиц;
  • средства ПВО – 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
  • специальная техника – 53 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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