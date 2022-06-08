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2022-06-08
Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала войны: около 31 500 оккупантов ликвидировано
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении, информирует
© скриншот видео
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 31,5 тысячи солдат,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков – 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО – 213 (+6) единиц;
- средства ПВО – 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
- специальная техника – 53 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua