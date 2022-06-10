С начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУ

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 31 900 солдат, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1409 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 3450 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 712 (+1) единиц;

РСЗО – 222 (+9) единицы;

средства ПВО – 97 (+1) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);

крылатые ракеты – 125 (+0);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц;

специальная техника – 54 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметил Генштаб.