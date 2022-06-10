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2022-06-10
С начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
За минувшие сутки ликвидировано 200 оккупантов.
© Оперативно-тактическая группировка «Север»
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 31 900 солдат,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1409 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 3450 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 712 (+1) единиц;
- РСЗО – 222 (+9) единицы;
- средства ПВО – 97 (+1) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц;
- специальная техника – 54 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметил Генштаб.
Анастасия Гурин, ZN.ua