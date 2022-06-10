С начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ликвидировано 200 оккупантов.

С начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
© Оперативно-тактическая группировка «Север»

С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 31 900 солдат, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 900 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1409 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3450 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем – 712 (+1) единиц;
  • РСЗО – 222 (+9) единицы;
  • средства ПВО – 97 (+1) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц;
  • специальная техника – 54 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются», – отметил Генштаб.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
Социологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останетсяСоциологи рассказали, сколько украинцев планируют будущее своих детей в Украине, если угроза войны останется
Судьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил РустамзадеСудьбу войны решит политическое поражение РоSSийской Федерации – военный аналитик Агил Рустамзаде
После потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – ГенштабПосле потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – Генштаб
Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневноМинобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно
РоSSияне готовят наступление на Славянск и Барвенково – ГенштабРоSSияне готовят наступление на Славянск и Барвенково – Генштаб
С начала вторжения РФ украинская авиация совершила более 1100 авианалетов по вражеским войскамС начала вторжения РФ украинская авиация совершила более 1100 авианалетов по вражеским войскам
Не менее 540 тысяч украинцев потеряли дома из-за войны — МинцифраНе менее 540 тысяч украинцев потеряли дома из-за войны — Минцифра
Враг несет потери, но штурмует Северодонецк и Славянск: сводка Генштаба ВСУ на 8 июняВраг несет потери, но штурмует Северодонецк и Славянск: сводка Генштаба ВСУ на 8 июня
Спецслужбы РФ рассылают украинским военным сообщения с угрозами — Генштаб ВСУСпецслужбы РФ рассылают украинским военным сообщения с угрозами — Генштаб ВСУ
Некоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войныНекоторым мужчинам разрешат выезжать из Украины во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости