Оккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурора

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе, информирует ZN.ua.

Оккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурора
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По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 287 детей погибли и более 492 ранены, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.

Также 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области ранения получила 17-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчиками повреждено 1 971 учебное заведение в Украине, 194 разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - напомнили в Офисе генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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