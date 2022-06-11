Оккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 11 июня 2022 года более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . По официальной информации ювенальных прокуроров, 287 детей погибли и более 492 ранены, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ .

Также 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области ранения получила 17-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчиками повреждено 1 971 учебное заведение в Украине, 194 разрушены полностью.