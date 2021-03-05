Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине

По условиям контракта вакцина должна была поступить в Украину до 6 марта.

Вакцину против COVID-19 CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech планируют поставить в Украину до 15 марта. Поставку будет осуществлять компания "Лекхим".

Об этом сообщила пресс-служба компании на запрос Суспільного.

"Группа фармацевтических компаний "Лекхим" - уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР , сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЗАО "Лекхим", - говорится в сообщении.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поставка китайской вакцины Sinovac в Украину может задержаться.

По его словам, из 1,913 млн доз вакцины Sinovac должны поставить 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации соответствующей вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть должна была поступить в Украину до 6 марта. "Мне что-то подсказывает, что возможен перенос сроков", - сказал Степанов.

Он указал, что задержки с поставками происходят повсеместно и являются глобальной проблемой.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.