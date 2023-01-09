Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини

Троє жінок з України, Ірану та Туреччини у понеділок отримали шведську премію імені Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік за захист прав та свобод жінок.

Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини отримали нагороду за «їх зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок у епоху, коли правам людини загрожують війна, насильство та придушення», — йдеться у повідомленні Меморіального фонду Улофа Пальме, пише AFP .

Чумало, психолог і феміністка, була відзначена за те, що вона була одним із засновників «Поглядів жінок», неурядової організації, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

"З 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Марта Чумало активно займається підвищенням поінформованості про наслідки війни та захистом потреб її жертв", - йдеться у повідомленні фонду.

Журналіст і правозахисник Мохаммаді «була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані», заявили присяжні.