Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини

Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі, інформує ZN.ua.

Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
© hcdonbass.com

Троє жінок з України, Ірану та Туреччини у понеділок отримали шведську премію імені Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік за захист прав та свобод жінок.

Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини отримали нагороду за «їх зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок у епоху, коли правам людини загрожують війна, насильство та придушення», — йдеться у повідомленні Меморіального фонду Улофа Пальме, пише AFP.

Чумало, психолог і феміністка, була відзначена за те, що вона була одним із засновників «Поглядів жінок», неурядової організації, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

"З 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Марта Чумало активно займається підвищенням поінформованості про наслідки війни та захистом потреб її жертв", - йдеться у повідомленні фонду.

Журналіст і правозахисник Мохаммаді «була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані», заявили присяжні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
ЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію ДонбасуЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію Донбасу
The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?
У Чехії суд виправдав експрем'єра Бабіча у справі про махінації з коштами ЄСУ Чехії суд виправдав експрем'єра Бабіча у справі про махінації з коштами ЄС
ISW: Байками про «підземні міста» Прігожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута і СоледараISW: Байками про «підземні міста» Прігожин прикриває свої справжні інтереси щодо Бахмута і Соледара
Релігія як зброя: Росія використала Різдво для маніпуляцій проти України – ISWРелігія як зброя: Росія використала Різдво для маніпуляцій проти України – ISW
Королева Данії відмовилась від патронату премії Андерсена через росіянку у журіКоролева Данії відмовилась від патронату премії Андерсена через росіянку у журі
Україна вже стала членом НАТО де-факто – РезніковУкраїна вже стала членом НАТО де-факто – Резніков
ВООЗ вимагає у Китаю надати справжня дані щодо нового спалаху CovidВООЗ вимагає у Китаю надати справжня дані щодо нового спалаху Covid
РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — ГенштабРФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб
"Втратив усе, Володю!": переселенець, який звинуватив Україну в нападі, намагався виправдатися у суді"Втратив усе, Володю!": переселенець, який звинуватив Україну в нападі, намагався виправдатися у суді
Последние новости
Подгружаем последние новости