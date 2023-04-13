Якщо підтвердиться, що відео зі стратою полоненого справжнє, це поставить росіян поряд із Ісламською державою – Павел

Втім зараз чеський лідер не може коментувати відео, адже "автентичність запису неможливо перевірити".

Президент Чехії Петр Павел після засідання Ради державної безпеки країни відреагував на відео зі стратою українського полоненого російськими солдатами. Про це повідомляє ?TK, інформує ZN.ua.

Якщо підтвердиться, що відео зі стратою полоненого справжнє, це поставить росіян поряд із Ісламською державою – Павел
© ERR

Петр Павел зазначив, що автентичність запису наразі неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок. Але водночас чеський лідер додав, що є багато інших задокументованих фактів, які потребують засудження і яким не місце у ХХІ столітті.

"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд із Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", – наголосив він, маючи на увазі терористичну організацію, яка відома жорстокими стратами полонених в Іраку та Сирії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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