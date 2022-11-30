Турецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - Пентагон

США стурбовані планами Ердогана.

Турецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - Пентагон
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Турецька наземна операція в Сирії "серйозно поставить під загрозу" успіхи, досягнуті у війні проти екстремістського угрупування ІДІЛ, заявив у вівторок Пентагон, закликавши до стриманості.

Туреччина завдавала повітряних ударів по напівавтономних курдських зонах у Сирії та Іраку після смертоносного бомбардування Стамбула, в якому вона звинувачує курдські угруповання, і пригрозила розпочати наземну операцію в Сирії.

Сирійські демократичні сили (СДС), які нині є де-факто армією курдів на північному сході Сирії, відіграли ключову роль у витісненні бойовиків ІДІЛ з території, яку вони захопили в країні.

«Конфлікт, що триває, особливо наземне вторгнення, серйозно поставить під загрозу завоювання, досягнуті світом у боротьбі з ІДІЛ, і дестабілізує регіон», — заявив журналістам прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає AFP.

"Ми... як і раніше стурбовані потенційною турецькою наземною операцією в Сирії і знову закликаємо до стриманості", - сказав він, визнавши при цьому занепокоєння Анкари безпекою.

Райдер сказав, що сили США скоротили кількість спільних патрулів із SDF, але не передислокувалися.

"Ми скоротили кількість патрулів, тому що... ми робимо це у партнерстві з SDF, і тому вони скоротили кількість патрулів, які вони проводять", - сказав він.

З 2016 року Туреччина здійснила кілька вторгнень проти курдських сил на півночі Сирії, що дозволило їй контролювати райони вздовж кордону.

За матеріалами: AFP /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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