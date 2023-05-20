У найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні - Білий дім

США підтримують надання партнерами Україні літаків.

Сполучені Штати заявляють, що дозволять своїм західним союзникам постачати Україні передові винищувачі, включно з F-16 американського виробництва. Найближчим часом вирішиться, хто, скільки і коли поставлятиме. Про це рішення Джо Байдена, оголошене на саміті G7, повідомив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає BBC. США також навчатимуть українських пілотів використовувати реактивні літаки, інформує ZN.ua .

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"Тепер ми перейшли до обговорення вдосконалення українських воєнно-повітряних сил у рамках нашого довгострокового зобов'язання щодо самооборони України. У міру того, як тренування розгортатимуться в найближчі місяці, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть поставлені літаки, хто їх доставлятиме і скільки", - розповів Джейк Салліван.

США раніше скептично ставилися до надання Україні сучасних винищувачів — принаймні в найближчій перспективі. За словами радника, США надали Києву іншу зброю, оскільки вона була потрібна на полі бою, і рішення розпочати постачання передових винищувачів в Україну свідчить про те, що зараз війна увійшла в нову фазу.