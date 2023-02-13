Новостей.COM ⇒
2023-02-13
Пакистан поставить Україні 10 000 ракет до РСЗВ Град — ЗМІ
Азійська країна відправляє вже не першу партію озброєння, інформує
© Getty Images
Пакистан поставить Україні товари військового призначення через німецький порт. Одночасно працюватиме також польський маршрут, яким будуть передаватися ракети для РСЗВ. Про це повідомляє видання
Раніше цього місяця офіційні особи Пакистану погодили поставки ракет з порту Карачі, які дістануться до України через німецький порт Емден, заявили джерела видання. Відомо, що серед номенклатури озброєнь є понад 10 тисяч реактивних снарядів, які використовуються в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".
Віталій Кононученко, ZN.ua