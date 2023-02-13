Пакистан поставить Україні 10 000 ракет до РСЗВ Град — ЗМІ

Пакистан поставить Україні товари військового призначення через німецький порт. Одночасно працюватиме також польський маршрут, яким будуть передаватися ракети для РСЗВ. Про це повідомляє видання Economic Times у своєму звіті.

Раніше цього місяця офіційні особи Пакистану погодили поставки ракет з порту Карачі, які дістануться до України через німецький порт Емден, заявили джерела видання. Відомо, що серед номенклатури озброєнь є понад 10 тисяч реактивних снарядів, які використовуються в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".