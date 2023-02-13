Пакистан поставить Україні 10 000 ракет до РСЗВ Град — ЗМІ

Азійська країна відправляє вже не першу партію озброєння, інформує ZN.ua.

Пакистан поставить Україні 10 000 ракет до РСЗВ Град — ЗМІ
© Getty Images

Пакистан поставить Україні товари військового призначення через німецький порт. Одночасно працюватиме також польський маршрут, яким будуть передаватися ракети для РСЗВ. Про це повідомляє видання Economic Times у своєму звіті.

Раніше цього місяця офіційні особи Пакистану погодили поставки ракет з порту Карачі, які дістануться до України через німецький порт Емден, заявили джерела видання. Відомо, що серед номенклатури озброєнь є понад 10 тисяч реактивних снарядів, які використовуються в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град".


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"
Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів УкраїніГлава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні
В Україні 27-річних призовників можуть викликати на призовні ділянки для медоглядуВ Україні 27-річних призовників можуть викликати на призовні ділянки для медогляду
Дістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm ShadowДістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm Shadow
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Чорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану УкраїніЧорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану Україні
Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2
У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – SpiegelУ Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel
Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаківМелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків
Последние новости
Подгружаем последние новости