Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука"

Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука"
Фото: Ян Доброносов

Депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что в Украине может появиться еще один пророSSийский телеканал, который объединит сотрудников заблокированных ранее телеканалов 112 Украина, NewsOne, Zik и Первый Независимый.

Об этом он заявил в эфире "Первого Независимого".

Шуфрич не уточнил, когда именно начнет работу новый телеканал. При этом он выразил сомнение, что телеканал смогут закрыть.

"У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?" - сказал политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживает закрытие этих телеканалов.

10 февраля стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга Козака планируют создать новый канал, владельцами которого станут они сами. Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании ООО "Медиахолдинг Новости", который организовали 100 бывших сотрудников ООО "Медиахолдинг Новости", среди них - Диана Панченко, Егор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Татьяна Мироненко, Артем Марчевский и другие.

25 февраля стало известно, что сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого Независимого". Сообщалось, что запуск телеканала планируется в апреле. 26 февраля команда "каналов Медведчука" начала вещание на "Первом Независимом", который отключили через час эфира.

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