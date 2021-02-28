Оккупанты стреляли возле Луганского, Южного, Марьинки и Водяного

За сутки роSSийско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты стреляли возле Луганского, Южного, Марьинки и Водяного
Фото: glavcom.ua

В субботу, 27 февраля, оккупанты девять раз нарушили в зоне боевых действий на Донбассе режим прекращении огня, одновременно осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина".

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Луганское оккупанты открывали прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов.

На этом же направлении, в результате подрыва на мине ПОМ-2 получил осколочные ранения военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его госпитализировали.

Неподалеку Мироновского оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, а вблизи Южного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а возле Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета. В пригороде Марьинки украинскими воинами было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенных пунктов Зайцево и Водяное. Здесь вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили прицельные выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

"Также со стороны роSSийско-оккупационных войск продолжается систематическое препятствование деятельности OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine на оккупированных территориях. Так, на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Терновое, патруль OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. А также, в том же районе, были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.

По состоянию на 7:00 утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в пятницу, 26 февраля на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных.

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