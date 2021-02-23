Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"

За документ в целом проголосовали 267 нардепов, при этом минимально необходимое количество - 226 голосов - дали "слуги народа".

Верховная Рада на внеочередной сессии 23 февраля приняла ветированный президентом закон о восстановлении конкурсов на госслужбу. Документ принят с предложениями Владимира Зеленского с так называемыми правками под и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Документ представил вице-спикер Руслан Стефанчук. За президентские поправки голосовали отдельно, обе были учтены. За документ в целом проголосовали 267 нардепов, при этом минимально необходимое количество - 226 голосов - дали "слуги народа". Еще 18 голосов - от "За будущее", 17 от "Довиры" и шесть от внефракционных.

В комментарии LB.ua народный депутат от "Батькивщины" Елена Шкрум сообщила, что правки президента вернули и.о. министра полноценные министерские полномочия. То есть это де-факто министр, только назначенный не парламентом.

"Вернули все полномочия и.о. министров, которые они могут выполнять вечно. Первое - вернули, второе - сделали их вечными", - прокомментировала она правки.

Закон предусматривает:

восстановление конкурсной процедуры на должности государственной службы и объявление конкурсов на должности, на которые были проведены отборы

невозможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям

исключение необходимости повторного прохождения государственными служащими, которые выигрывают конкурс, специальной проверки в случае их дальнейшего назначения (без разрыва деятельности) на эту же или другую должность государственной службы, а также на должность в органах местного самоуправления.

Документ впервые был принят 16 февраля с поправкой нардепа Дмитрия Наталуха. Эта правка предоставляла разрешение и.о. принимать решение о распоряжении бюджетными средствами и подписывать приказы министерства, в случае, если он находится в статусе и.о. до 60 дней. Прежде всего это было сделано с той целью, чтобы Витренко смог подписать приказы о выплате задолженности по зарплатам шахтерам. В то же время правка запрещала возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом, а также добавляла еще некоторые ограничения для назначения исполняющих обязанности. В результате Зеленский закон не подписал, а добавил к нему свои наработки.

Предложения президента отменяют запрет на назначение и.о. министра его первого заместителя и заместителя. Также они позволяют выполнять обязанности и после того, как истечет 60-дневный срок. Кроме того, поправки позволяют назначать и.о. министра человека, чья кандидатура была отклонена.

На прошлой неделе комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел экстренное заседание по ветированному президентом закону и полностью поддержал предложения Владимира Зеленского.

На заседании 19 февраля нардепы не успели рассмотреть ветированный закон. Еще во время заседания источники LB.ua сообщили, что 23 февраля Рада соберется вне очереди для решения вопроса о рассмотрении этого закона. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель впоследствии сообщила, что депутаты будут собираться внеурочно для "исправления необдуманных поправок".

Конкурсы на государственную службу в Украине были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса еще в апреле. После этого парламент несколько раз работал над их возвращением, но окончательно это согласовали только на прошлой неделе.

Попытка добавить полномочий и.о. в правках к законам была не первой. 4 февраля Верховная Рада "провалила" принятие поправок в ст. 91 закона "О государственной службе", которые позволили бы исполняющим обязанности министров иметь все полномочия глав министерств.

Как известно, и.о. не имеет права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

В декабре и январе Верховная Рада дважды отклоняла кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.