Оккупанты за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня

Повреждены три жилых дома, линия электросети и газопровод.

В течение субботы, 20 февраля, в зоне проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Южное роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.