Оккупанты за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня
Повреждены три жилых дома, линия электросети и газопровод.
В течение субботы, 20 февраля, в зоне проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Недалеко от населенного пункта Южное роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
Вблизи Новгородского вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
По данным ООН, с апреля 2014 года по 10 февраля 2021 года жертвами войны на Донбассе стали около 13 300 человек, из них более 3 700 - гражданские лица.