ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС

Постановление будет обнародовано в ближайшее время.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об открытии дисциплинарного дела в отношении судей Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак.

Об этом сообщается на сайте ВРП.

"После предварительной проверки дисциплинарных жалоб на действия судей ВАКС во время коллегиального рассмотрения дела №760/26347/18 установлены сведения, по которым есть основания полагать о наличии в действиях судей признаков дисциплинарных проступков, предусмотренных статьей 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что речь идет об обязательствах адвоката действовать способом, не предусмотренным законом. Несмотря на наличие заявления адвоката об отказе от исполнения обязанностей защитника, судьи привлекли его к участию в судебном процессе. Также речь идет о непринятии мер по рассмотрению уголовного дела в течение разумного срока, "что может свидетельствовать о безосновательном затягивании или непринятии мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом".

Постановление об открытии дисциплинарного дела в отношении указанных судей будет обнародовано в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС и ВСП поссорились из-за дисциплинарных дел против судей.