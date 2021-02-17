ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС

Постановление будет обнародовано в ближайшее время.

ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении трех судей ВАКС
Фото: Lb.ua

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об открытии дисциплинарного дела в отношении судей Высшего антикоррупционного суда Виктора Маслова, Игоря Строгого и Леси Федорак.

Об этом сообщается на сайте ВРП.

"После предварительной проверки дисциплинарных жалоб на действия судей ВАКС во время коллегиального рассмотрения дела №760/26347/18 установлены сведения, по которым есть основания полагать о наличии в действиях судей признаков дисциплинарных проступков, предусмотренных статьей 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»", - говорится в сообщении.

В ВСП отмечают, что речь идет об обязательствах адвоката действовать способом, не предусмотренным законом. Несмотря на наличие заявления адвоката об отказе от исполнения обязанностей защитника, судьи привлекли его к участию в судебном процессе. Также речь идет о непринятии мер по рассмотрению уголовного дела в течение разумного срока, "что может свидетельствовать о безосновательном затягивании или непринятии мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом".

Постановление об открытии дисциплинарного дела в отношении указанных судей будет обнародовано в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС и ВСП поссорились из-за дисциплинарных дел против судей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Блок рекламы


Похожие новости
Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции КиеваДела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы милиции Киева
СБУ передала в суд дело "луцкого террориста" КривошаСБУ передала в суд дело "луцкого террориста" Кривоша
Штепа в суде назвала себя "настоящим патриотом", а свое дело - сфабрикованнымШтепа в суде назвала себя "настоящим патриотом", а свое дело - сфабрикованным
Судью Вовка во второй раз не смогли принудительно доставить в ВАКССудью Вовка во второй раз не смогли принудительно доставить в ВАКС
Степанов: дело НАБУ плохо сказалось на переговорах с производителями вакцинСтепанов: дело НАБУ плохо сказалось на переговорах с производителями вакцин
У Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на ДонбассеУ Зеленского назвали вероятные причины подрыва трех военных на Донбассе
ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на ДонбассеГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе
Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - БутусовОфис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов
Верховный Суд рассмотрит иск об отмене санкций в отношении каналов МедведчукаВерховный Суд рассмотрит иск об отмене санкций в отношении каналов Медведчука
Антикоррупционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу "Краяна"Антикоррупционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову по делу "Краяна"
Последние новости
Подгружаем последние новости