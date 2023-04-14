ВАКС знову відмовив у продовженні строків розслідування у справі Коболєва

Розслідування стосовно екскерівника "Нафтогазу України" завершене.

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження до шести місяців строків досудового розслідування у справі про премії ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, повідомляє Центр протидії корупції, інформує ZN.ua .

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Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна. Розгляду клопотання по суті не відбулося.

Одночасно суддя також відмовила адвокатам Андрія Коболєва у проханні повернути клопотання детективам.

Ухвала слідчого судді про залишення клопотання детектива без розгляду може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів.

"Знову виграли. Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування", — повідомив адвокат Коболєва Олексій Носов.

За словами адвоката, через 10 хвилин після цього представникам Андрія Коболєва вручили повідомлення про завершення досудового розслідування, та відкриття матеріалів досудового розслідування.

"Рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалене через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Зранку НАБУ повідомляло , що нове клопотання зумовлене нібито тим, що детективи вилучили 37 ГБ електронного листування залучених до процесу преміювання у "Нафтогазі" осіб, і це листування оглядають, перекладають та аналізують. За твердженням слідства, це і є ті нові обставини, які виникли вже після подачі попереднього клопотання.

Захист же стверджував, що 6 із 8 пунктів нового клопотання повторювали попереднє, два пункти хоч і були іншими, але в одному із них йшлося про другий епізод виплати премій, якого немає у підозрі, а обставини щодо вилученої переписки були відомі раніше і про них під час розгляду попереднього клопотання ніхто не повідомляв.

Ввечері 12 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України передали колишньому голові правління НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву копію ще одного клопотання про продовження терміну досудового розслідування у його справі, яка стосується отримання багатомільйонної премії, що значно перевищувала визначені законодавством розміри.

За кілька годин до цього Вищий антикорупційний суд відмовив подовжити слідство щодо Коболєва.

Нагадаємо, у січні Коболєв отримав підозру від НАБУ через премії в Нафтогазі за перемогу в Стокгольмському арбітражі над Газпромом.

Слідство вважає, що у травні 2018 року він, усупереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили надто велику премію у розмірі майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

У березні Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.