ВАКС зобов’язав ексглаву "Нафтогазу" Коболєва носити електронний браслет

Розмір застави залишили на попередньому рівні.

ВАКС зобов’язав ексглаву
© Нафтогаз України

Вищий антикорупційний суд України розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонної премії, яка значно перевищувала визначені законодавством розміри. Експосадовця тепер також додатково зобов’язали носити електронний браслет, повідомляє “Суспільне”.

При цьому ВАКС вирішив не змінювати заставу, призначену Коболєву раніше в якості запобіжного заходу. Йдеться про 229,248 мільйонів гривень.

Тиждень тому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що колишній очільник "Нафтогазу" так і не сплатив ці гроші в повному обсязі. За даними ж сторони захисту, внесено було 107 млн грн, зібраних українським бізнесменом Ігорем Мазепою.


Максим Царук, ZN.ua





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