ВАКС зобов’язав ексглаву "Нафтогазу" Коболєва носити електронний браслет
Розмір застави залишили на попередньому рівні.
Вищий антикорупційний суд України розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонної премії, яка значно перевищувала визначені законодавством розміри. Експосадовця тепер також додатково зобов’язали носити електронний браслет, повідомляє “Суспільне”.
При цьому ВАКС вирішив не змінювати заставу, призначену Коболєву раніше в якості запобіжного заходу. Йдеться про 229,248 мільйонів гривень.
Тиждень тому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що колишній очільник "Нафтогазу" так і не сплатив ці гроші в повному обсязі. За даними ж сторони захисту, внесено було 107 млн грн, зібраних українським бізнесменом Ігорем Мазепою.