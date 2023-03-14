ВАКС зобов’язав ексглаву "Нафтогазу" Коболєва носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд України розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, підозрюваного в отриманні багатомільйонної премії, яка значно перевищувала визначені законодавством розміри. Експосадовця тепер також додатково зобов’язали носити електронний браслет, повідомляє “Суспільне”.

При цьому ВАКС вирішив не змінювати заставу, призначену Коболєву раніше в якості запобіжного заходу. Йдеться про 229,248 мільйонів гривень.

Тиждень тому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що колишній очільник "Нафтогазу" так і не сплатив ці гроші в повному обсязі. За даними ж сторони захисту, внесено було 107 млн грн, зібраних українським бізнесменом Ігорем Мазепою.