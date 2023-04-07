Недостовірне декларування депутата Волинця: ВАКС закрив справу

У ЦПК повідомили, чому Михайла Волинця звільнили від кримінальної відповідальності.

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата ВР з «Батьківщини» Михайла Волинця, якого звинувачували у недостовірному декларуванні на майже 1,8 млн грн, передає «Центр протидії корупції». Таке рішення ВАКС ухвалив через закінчення термінів давності, інформує ZN.ua .

«Рішення ухвалили судді ВАКС Сергій Мойсак, Тимур Хамзін і Віра Михайленко», – зазначили в ЦПК.

Волинець неодноразово пропускав засідання суду в рамках цієї справи. Свою неявку до ВАКС він обґрунтовував лікуванням за кордоном та відрядженнями. У листопаді минулого року, Національне бюро розслідувань оголосило його у розшук.

«Причому він уникав участі в розгляді справи через відеоконференцію. Мовляв, процедури в лікарні постійні і він не може взяти участь. Водночас лікування не заважало Волинцю регулярно публікувати у соцмережах по кілька дописів на день. Вилікувався народний депутат тільки після того, як у справі пройшли строки давності», – зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, 17 листопада 2022 року НАБУ і САП повідомили Михайлу Волинцю про підозру. Згідно з матеріалами слідства, у декларації за 2020 рік депутат не вказав два автомобілі, якими він користувався та які зареєстровані на його близьких родичів, а також дохід його цивільної дружини на суму майже 95 тис. грн.