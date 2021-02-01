Франция готова присоединиться к "Крымской платформе", но просит уточнить цель

Франция готова присоединиться к "Крымской платформе", однако необходимо объяснить ее цель, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Об этом дипломат заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаров. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас их будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения", - сказал де Понсен.

В то же время французский посол указал на необходимость объяснить цель этой инициативы.

"Сейчас мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Эмине Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Их рассматривают в Париже и Брюсселе. Но пока не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью - еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее, и отвечу на ваш вопрос - да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в объяснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, и у нас еще есть время", - отметил он.

Напомним, в начале июня прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По его мнению, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

Создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.