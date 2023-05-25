Блащак: Польща готова навчити 30 тисяч українських військових

Глава польського оборонного відомства зазначив, що оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

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Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС, заявив, що його країна готова підготувати 30 тисяч воїнів українських Збройних сил. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Ми готові підготувати 30 тис. військових, цей процес відбувається дуже справно", – зазначив Блащак.

За його словами, оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

Віцепрем’єр Польщі також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони ФРН Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які експлуатуються в Україні. За його словами, в цьому контексті є "певні виклики", але він переконаний, що їх буде успішно подолано. Блащак також поінформував, що незабаром Пісторіус відвідає Польщу, відтак сторони матимуть можливість обговорити деталі щодо створення хабу.

Блащак також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Блащак зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що "у дуже стислі строки" буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

За його словами, Єврокомісія володіє відповідними фондами для здійснення інвестицій в розширення виробничих потужностей оборонних підприємств.