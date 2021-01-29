В Офисе президента впервые прокомментировали скандал с Дубинским из-за США

В Офисе президента впервые прокомментировали скандал с нардепом Александром Дубинским, а также каким образом эта ситуация повлияет на отношения с США . Глава ОП Андрей Ермак назвал тщетными попытки испортить отношения Киева и Вашингтона.

Пр этом сообщается на сайте ОП.

"Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и остается. Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины", - сказал Ермак.

Он добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции они занимают.

Ермак также пояснил, что ОП в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.

"Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Ведется следствие, и мы ждем его результатов, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы", - отметил руководитель ОП.

Ермак отметил, что хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией США вышло на совершенно новый качественный уровень.

Комментируя рассмотрение внутри фракции "Слуга народа" вопроса о введении США санкций в отношении Дубинского, Андрей Ермак сказал: "Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был подробный разговор".

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель. Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли Ньюз", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого был зарегистрирован через американский хостинг.

Сам Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

25 января, во время заседания "Слуги народа", Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции. Тот не согласился, а позже попросил о личной встрече с президентом.