В Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами

Правоохранители изъяли почти 30 ручных гранат Ф-1.

В Станице Луганской в Луганской области пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Так, вчера в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ ЧП в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из жителей пгт Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Как результат, в подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами.

Из него правоохранители достали почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.

По данному факту в адрес Станично-Луганского ГУ ЧП направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Боеприпасы изъяли сотрудники Национальной полиции.

Добавим, летом прошлого года по материалам Луганского пограничного отряда в отношении владельца этого жилья, 32-летнего жителя пгт Станица Луганская, начато уголовное производство по ст. 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В частности, пограничники установили, что мужчина уже более 6 лет является активным членом незаконных вооруженных формирований и находится на территории ВОТУ.

Напомним, в Херсонской области полицейские изъяли у мужчины оружие, гранаты и патроны. Правоохранители получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра.

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