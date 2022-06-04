Враг несет потери, но продолжает обстрелы Луганской области: фото последствий

В результате обстрелов оккупантами Горной общины в Северодонецком районе Луганской области 3 июня, были убиты четверо мирных жителей, в том числе и мать со своим ребенком.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай на своем канале в Telegram.

"Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного", - отметил он, информирует Апостроф.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают штурм Северодонецка, есть пострадавшие. Рашисты в очередной раз предприняли попытку отрезать населенный пункт - обстреляли еще один мост. Вражеский снаряд 3 июня попал в одну из квартир. К тому времени в ней находились отец и его сын, они не получили ранений. Семью эвакуировали украинские защитники в безопасное место за город.

Как добавил глава Луганской ОВА, за последние сутки в Северодонецке и Лисичанске оккупанты повредили по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Кроме того, почти разрушен жилищный фонд в Метелкино.

Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA
Фото:t.me/luhanskaVTSA

Екатерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожараОккупанты ударили по терминалу з зерном в Николаеве: фото масштабного пожара
Генштаб: РФ продолжает лгать о расположении позиций ВСУ в школах и больницах, чтобы оправдать свои атакиГенштаб: РФ продолжает лгать о расположении позиций ВСУ в школах и больницах, чтобы оправдать свои атаки
В Киевской области меняют время комендантского часаВ Киевской области меняют время комендантского часа
Войска РФ выпустили 19 мин по Черниговской областиВойска РФ выпустили 19 мин по Черниговской области
Утренний ракетный удар по Одесской области: появились фото последствийУтренний ракетный удар по Одесской области: появились фото последствий
"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото
В результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВАВ результате вражеских обстрелов Харьковской области ранены 10 человек, среди них 11-летний ребенок — глава ОВА
Приходит отказ на украинском языке: Мексика не хочет принимать туристов из РоSSии, фотофактПриходит отказ на украинском языке: Мексика не хочет принимать туристов из РоSSии, фотофакт
Церковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фотоЦерковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фото
В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА "Форпост"В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА "Форпост"
Последние новости
Подгружаем последние новости