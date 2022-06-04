Враг несет потери, но продолжает обстрелы Луганской области: фото последствий

В результате обстрелов оккупантами Горной общины в Северодонецком районе Луганской области 3 июня, были убиты четверо мирных жителей, в том числе и мать со своим ребенком.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай на своем канале в Telegram.

"Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного", - отметил он, информирует Апостроф .

По словам Гайдая, оккупанты продолжают штурм Северодонецка, есть пострадавшие. Рашисты в очередной раз предприняли попытку отрезать населенный пункт - обстреляли еще один мост. Вражеский снаряд 3 июня попал в одну из квартир. К тому времени в ней находились отец и его сын, они не получили ранений. Семью эвакуировали украинские защитники в безопасное место за город.

Как добавил глава Луганской ОВА, за последние сутки в Северодонецке и Лисичанске оккупанты повредили по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Кроме того, почти разрушен жилищный фонд в Метелкино.

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA