Рашисты обстреляли завод Азот, есть погибшие: ситуация в Луганской области на утро 5 июня - фото, видео

За минувшие сутки, 4 июня, роSSийские оккупационные войска обстреляли в Северодонецке завод "Азот", а также здание полиции и почты в Лисичанске. Есть жертвы и раненые мирные жители.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.

В результате вражеских обстрелов утром 4 июня в своем доме погибла женщина в Лисичанске. Днем пострадали еще двое мужчин. Жителям оказали первую помощь и доставили в больницу. Также удалось эвакуировать несколько мирных жителей.

"Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать трех жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны", - написал Гайдай, информирует Апостроф.

По его словам, в Луганской области остается очень тяжелая ситуация. В частности, оккупанты с помощью ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня за прошлые сутки нанесли удар по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Врубовке и Тошковке. Также Устиновку обстреляли вражескими самолетами Су-25, а возле Горного и Мирной Долины противник нанес удар с вертолетов Ка-52. Лисичанск же обстреляли комплексом "Точка-У".

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA


Екатерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
Войска РФ разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой областиВойска РФ разрушили 43 религиозных сооружения в Донецкой области
Украинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видеоУкраинские защитники уничтожили вражескую БМП и почти весь взвод оккупантов в Донецкой области — видео
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 5 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 5 июня
Глава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный заводГлава УЗ Камышин подтвердил, что ракетный удар по Киеву пришёлся на Дарницкий вагоноремотный завод
Рашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действийРашисты продвинулись на юге и "забуксовали" в Северодонецке: обновленная карта боевых действий
Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видеоВодолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый вертолет РФ с экипажем — видео
Подругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видеоПодругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видео
Оккупанты обстреляли Донецкую область из "Точек У", "Градов" и "Смерчей": есть погибшиеОккупанты обстреляли Донецкую область из "Точек У", "Градов" и "Смерчей": есть погибшие
Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видеоУкраинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупантов — видео
Последние новости
Подгружаем последние новости