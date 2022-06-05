Рашисты обстреляли завод Азот, есть погибшие: ситуация в Луганской области на утро 5 июня - фото, видео

За минувшие сутки, 4 июня, роSSийские оккупационные войска обстреляли в Северодонецке завод "Азот", а также здание полиции и почты в Лисичанске. Есть жертвы и раненые мирные жители.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.

В результате вражеских обстрелов утром 4 июня в своем доме погибла женщина в Лисичанске. Днем пострадали еще двое мужчин. Жителям оказали первую помощь и доставили в больницу. Также удалось эвакуировать несколько мирных жителей.

"Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать трех жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны", - написал Гайдай, информирует Апостроф .

По его словам, в Луганской области остается очень тяжелая ситуация. В частности, оккупанты с помощью ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня за прошлые сутки нанесли удар по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Врубовке и Тошковке. Также Устиновку обстреляли вражескими самолетами Су-25, а возле Горного и Мирной Долины противник нанес удар с вертолетов Ка-52. Лисичанск же обстреляли комплексом "Точка-У".

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA

Фото:t.me/luhanskaVTSA