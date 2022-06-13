В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей

На территории Киевской области было обнаружено еще одно массовое захоронение гражданских, убитых роSSийскими оккупантами. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook .

Захоронение семерых расстрелянных мирных жителей нашли на прежних позициях войск РФ вблизи села Мироцкое в Бучанском районе.

По информации Небитова, захватчики пытали украинцев, после чего казнили, выстрелив в голову.

“У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших”, — отметил начальник Нацполиции Киевской области.