В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей

РоSSийские военные пытали, а затем убили украинцев.

В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей
© Андрей Небитов / facebook

На территории Киевской области было обнаружено еще одно массовое захоронение гражданских, убитых роSSийскими оккупантами. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

Захоронение семерых расстрелянных мирных жителей нашли на прежних позициях войск РФ вблизи села Мироцкое в Бучанском районе.

По информации Небитова, захватчики пытали украинцев, после чего казнили, выстрелив в голову.

“У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших”, — отметил начальник Нацполиции Киевской области.


Максим Царук, ZN.ua





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