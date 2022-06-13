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2022-06-13
В Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей
РоSSийские военные пытали, а затем убили украинцев.
© Андрей Небитов / facebook
На территории Киевской области было обнаружено еще одно массовое захоронение гражданских, убитых роSSийскими оккупантами. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов в
Захоронение семерых расстрелянных мирных жителей нашли на прежних позициях войск РФ вблизи села Мироцкое в Бучанском районе.
По информации Небитова, захватчики пытали украинцев, после чего казнили, выстрелив в голову.
“У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших”, — отметил начальник Нацполиции Киевской области.
Максим Царук, ZN.ua