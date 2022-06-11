Войска РФ ударили по Врубовке огнеметной реактивной системой — глава Луганской ОВА

РоSSийские захватчики ударили по Врубовке огнеметной реактивной системой. Оккупанты вошли в Орехово, продолжают штурмовать Северодонецк и уничтожать инфраструктуру Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской громаде уточняется. В результате применения врагом огнеметной реактивной системы выгорело много домов.

Также, по словам главы ОВА, в больницы Днепра и Львова госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска.

Армия РФ не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной.

«То же самое сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы. Тысячи северодончан мечтают вернуться и пересечь первую проходную «Азота», однако враг разрушает и сам город, и химическую отрасль», - подчеркнул Гайдай.

В частности, за прошедшие сутки во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения «Азот». До этого оккупанты повредили несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов.

В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.

По словам главы ОВА, на протяжении 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нирковом, Горному, Врубовке и Камышевахе.

Частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

Продолжается наступление россиян в направлении Новотошковское – Орехово, оккупанты закрепляются на северной окраине населенного пункта Орехово и продолжают вести штурмовые действия в Северодонецке.

За минувшие сутки ВСУ отразили четырнадцать атак захватчиков, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами врага. Также подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».