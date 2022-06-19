Меру Чернігова Владиславу Атрошенку пограничники не дали перетнути кордон під час виїзду до Польщі

Атрошенко звинуватив ОП у "політичних ігрищах" та попросив президента розібратися, інформує ZN.ua.

Меру Чернігова Владиславу Атрошенку пограничники не дали перетнути кордон під час виїзду до Польщі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прямував до польського міста Жешува для підписання угоди про партнерство між містами. Але на пропускному пункті "Краковець" йому було видано рішення про відмову у перетині державного кордону, який мер Чернігова назвав "політичними ігрищами" Офісу президента, повідомляє LB.

"Я отримав протокол про разову заборону перетину кордону. Хоча мав на руках усі дозвільні документи про те, що прямую до Польщі, місто Жешув, де завтра у мене було заплановано виступ на сесії та підписання між нашими містами угоди про партнерство, щоб Чернігів та Жешув стали містами-побратимами. На митному пункті «Краковець» мені видали протокол про заборону виїзду… Тому я повертаюся до міста, щоб завтра бути на робочому місці та виконувати свої службові обов'язки», — заявив він.

Атрошенко наголосив, що "цінить свій час і не хоче називати прізвища чиновників", які завадили його відрядженню до Польщі.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ дали ворогу по зубах під Харковом і Бахмутом: зведення Генштабу ЗСУ на 19 червняЗСУ дали ворогу по зубах під Харковом і Бахмутом: зведення Генштабу ЗСУ на 19 червня
Атрошенко розповів, як його не випустили до Польщі для підписання договору про допомогу ЧерніговуАтрошенко розповів, як його не випустили до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову
Нова трагедія на місці ракетного удару на Дніпропетровщині, що відомо про жертв та постраждалих: деталі НПНова трагедія на місці ракетного удару на Дніпропетровщині, що відомо про жертв та постраждалих: деталі НП
Війська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під ІзюмомВійська РФ завдали удару по газопереробному підприємству під Ізюмом
Санкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street JournalСанкції країн Заходу поки що не завдали Росії достатньої економічної шкоди – The Wall Street Journal
По Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару: що відомоПо Миколаєву після візиту Зеленського рашисти завдали ракетного удару: що відомо
"Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина"Давайте, вините простых людей": Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина
"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться
Подругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видеоПодругу путина закидали яйцами прямо на улице: момент атаки попал на видео
В Ереване в столкновениях с демонстрантами пострадали 45 сотрудников полицииВ Ереване в столкновениях с демонстрантами пострадали 45 сотрудников полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости