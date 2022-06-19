Меру Чернігова Владиславу Атрошенку пограничники не дали перетнути кордон під час виїзду до Польщі

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прямував до польського міста Жешува для підписання угоди про партнерство між містами. Але на пропускному пункті "Краковець" йому було видано рішення про відмову у перетині державного кордону, який мер Чернігова назвав "політичними ігрищами" Офісу президента, повідомляє LB.

"Я отримав протокол про разову заборону перетину кордону. Хоча мав на руках усі дозвільні документи про те, що прямую до Польщі, місто Жешув, де завтра у мене було заплановано виступ на сесії та підписання між нашими містами угоди про партнерство, щоб Чернігів та Жешув стали містами-побратимами. На митному пункті «Краковець» мені видали протокол про заборону виїзду… Тому я повертаюся до міста, щоб завтра бути на робочому місці та виконувати свої службові обов'язки», — заявив він.

Атрошенко наголосив, що "цінить свій час і не хоче називати прізвища чиновників", які завадили його відрядженню до Польщі.