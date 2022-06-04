Оккупанты убили четыре человека в Горной громаде, среди погибших ребенок — глава Луганской ОВА

В Горной громаде Луганской области от обстрелов оккупантов погибли четыре человека, среди погибших ребенок. Захватчики продолжают штурмовать Северодонецк. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в городе Горном 3 июня от обстрелов врага погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

«Есть раненые в Северодонецке, где россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город», – сообщает Гайдай.

Глава ОВА добавил, что захватчики снова пытались отрезать Северодонецк, обстреляв еще один мост. Вчера один из вражеских снарядов попал в одну из уцелевших квартир.

«К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка», - отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, за сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Также есть разрушения жилого фонда в Метелкино.

Относительно ситуации на фронте – бои на улицах Северодонецка продолжаются. РоSSияне получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Также оккупанты вели наступление в направлении Устиновки, однако успеха не имели.

За минувшие сутки украинские защитники отбили девять атак врага, уничтожили один танк, одну артиллерийскую систему, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники.