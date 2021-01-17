Степанов отчитался перед «слугами народа» о ситуации с вакцинами против ковида

Министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с депутатами "Слуги народа".

Об этом сообщила экс-глава украинской делегации в ПАСЕ , нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Министр основном оправдывался из-за плохой подготовки Украины к вакцинации, дорогой вакцины, желания министерства работать через фирмы-прокладки времен Раисы Богатыревой, непонятного локдауна, когда чуть ли не в последний день перед его введением появляется разъяснение о запрете торговли презервативами и батарейками в условиях, когда разрешено работать Буковелю и каткам и т.д.", - написала она в фейсбуке.

По словам Степанова, вакцинация против ковида в Украине начнется в феврале этого года, а применяться будут только вакцины, которые разрешены в странах с жесткой регуляторной политикой - США , ЕС , Швейцария и др.

Также министр заявил, что закупка вакцины через компанию-посредника CrownAgency - вынужденный шаг, поскольку в противном случае ее придется ждать до конца года. Степанов также отрицал, что компании придется заплатить 5% комиссионных. По его словам, расходы сверх номинальной стоимости составят около 1%, и это будут логистические расходы.

Напомним, Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Компания 7 января должна была обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии . Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%.

Степанов сообщил, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года. Договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".

13 января Кабмин изменил оператора по закупке вакцин от COVID-19 на Crown Agents.