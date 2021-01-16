"Северный поток-2" представляет угрозу европейской солидарности, - посол

Андрей Мельник подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг достроить магистраль.

"Северный поток-2" представляет угрозу европейской солидарности, - посол
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: Павло Сепій

Строительство роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2" является угрозой европейской солидарности.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В интервью влиятельному немецкому информационному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читателей) подверг критике попытки главы правительства Мекленбург-Передняя Померания М. Швезиг (СДПГ) достроить "Северный поток-2" как угрозу европейской солидарности", - написал Мельник.

В інтерв‘ю впливовій ??інформ-агенції RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передньої Померанії М.Швезіг (СДПН) добудувати «Пн.потік 2» як загрозу європ. солідарності Danke @JanEmendoerfer @RND_de https://t.co/HLrelB57FR

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2021

6 января Государственная канцелярия земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с премьер-министром провинции Мануэлой Швезиг поддержала создание фонда, который должен дать возможность обойти санкции США по газопроводу "Северный поток-2".

Этот фонд должен позволить компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.

Строительство газопровода было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. РоSSийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в немецкий порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 км в особой экономической зоне Германии.

Соединенные Штаты в декабре включили в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставлении судов-трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2", а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

В начале января Сенат США повторно поддержал оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2", окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Однако советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что американские санкции против газопровода "Северный поток-2" нужно приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и привлеченными к проекту странами.

РоSSия надеется завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года.

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