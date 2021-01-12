В Турции задержали группу лиц, подозреваемых в махинациях в сфере оборонпрома

В Турции задержана группа лиц, которые передавали иностранным компаниям информацию об отечественных оборонных проектах.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным прокуратуры Анкары, операция по задержанию проведена совместными усилиями Национальной разведывательной организации (M?T) и столичного управления полиции.

Правоохранители задержали шестерых человек. Среди них - бывший сотрудник Управления оборонной промышленности при Администрации президента.

В прокуратуре отметили, что действия группы лиц отслеживались в течение года.

Задержанные передавали иностранным компаниям информацию о проектах, тендерах, расценках и цепочках поставок Управления оборонпрома, что ставило эти компании в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.