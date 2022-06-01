На Буковине топ-чиновника поймали на махинациях с гумпомощью: фото

СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Апостроф.

В частности чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые передали в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и передал авто в одно областных медучреждений. Руководитель больницы переоформил пять полученных "скорых" на общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным. Так злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые были переданы для безвозмездной помощи от имени государства.

Медику сообщили о подозрении ранее, а теперь, когда стало известно, что в схеме был задействован и заместитель председателя ОВА, этому чиновнику также объявлено о подозрении.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об отстранении заместителя главы ОВА от должности.


Лена Руденко, Апостроф

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