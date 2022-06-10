Позиция Турции против вступления в НАТО Швеции и Финляндии никак не связана с РФ – военный аналитик

При этом Агил Рустамзаде назвал реальные причины блокирования президентом Эрдоганом заявок этих стран на членство в Блоке

Позиция Турции против вступления в НАТО Швеции и Финляндии никак не связана с РФ – военный аналитик
© Офис президента

То, что Турция ветирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии, никак не связана с Россией, заявил в интервью ZN.UA известный военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде, с которым поговорила Инна Ведерникова. При этом Агил Рустамзаде объяснил, почему Турция заняла такую позицию в вопросе членства этих двух стран в Североатлантическом Альянсе.

«Позиция Эрдогана четкая и ясная. Обе страны долгое время укрывали и способствовали проживанию и нахождению боевиков террористической организации РПК на своей территории. Обе страны применили санкции к военному сектору Турции. А вы допустили бы в свои ряды страны, которые не поставляют вам оружие? Применяют против вас санкции? Так что позиция Турции никак не связана с позицией РоSSии», – заявил Рустамзаде.

Кроме того, по словам аналитика, в этой ситуации также проявляется качество всеевропейской тусовки, для которой Турция почему-то враг.

«Есть ли большая разница в том, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО — сейчас или через год? Нет. Но нужна тема. Макрон часами с Путиным разговаривает, Шольц — в прямом смысле издевается, а все остальные дружно обсуждают Эрдогана. Который вполне справедливо требует убрать санкции, если вы хотите быть со мной в одном блоке. Но я думаю, что договорятся. Финляндия уже почти нашла общий язык с Эрдоганом, а Швеция пока работает над этим вопросом», – подытожил Рустамзаде.





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