Дело чиновников Укроборонпрома времен Порошенко направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд дело должностных лиц одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром", причастных к растрате в 2014-2016 годах почти 3,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет как о бывших чиновниках, так и о работающих в системе оборонной промышленности еще с тех пор и до сегодняшнего дня.

В частности, под суд пошли :

бывший генеральный директор ГП "Укринмаш";

бывший и.о. генерального директора ГП "Укринмаш" - в настоящее время советник на общественных началах вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины ;

; бывший заместитель генерального директора ГП "Укринмаш" - на сегодняшний день один из руководителей ГП "Укроборонсервис" ;

; начальник департамента ГП "Укринмаш";

начальник отдела контрактов №1 ГП "Укринмаш";

начальник отдела контрактов № 2 ГП "Укринмаш";

директор частной компании и ее конечного выгодоприобретателя.

В ходе следствия детективы НАБУ установили, что в 2014-2016 годах руководители и должностные лица ГП "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических соглашений и их исполнение, организовали безосновательное заключение соглашений по сопровождению внешнеэкономических контрактов, составление заведомо ложных актов работ и последующее незаконное перечисление средств.

Как следствие, государственному предприятию был причинен ущерб почти на 3,5 млн гривен - именно столько средств было незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений, отмечают в прокуратуре.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП было начато весной 2018 года.