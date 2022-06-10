Президент Украины ввел санкции против Путина и чиновников
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против Путина и роSSийских чиновников. Об этом
Кто попал в список
В списке санкций — президент
Всего в перечне СНБО 35 роSSийских чиновников, в том числе членов роSSийского правительства и Совета безопасности РФ. Заместителя председателя Совбеза
Предусматривающие санкции
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Украины, отмену виз и разрешений, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов и запрет на транспортировку имущества, принадлежащих лицам в перечне СНБО.
Отдельными решениями Зеленский активировал решение СНБО по санкциям против 261 гражданина РоSSии.
Санкции введены против роSSийских вузов и их руководителей. Всего в список СНБО попали 236 роSSийских вузов.