Президент Украины ввел санкции против Путина и чиновников

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против Путина и роSSийских чиновников. Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

Фото: biz.censor.net

В списке санкций — президент Р Ф Путин , спикер Кремля Песков, глава МИД Лавров. Другим указом введены в действие санкции против 261 гражданина РФ и 236 роSSийских вузов.

Всего в перечне СНБО 35 роSSийских чиновников, в том числе членов роSSийского правительства и Совета безопасности РФ . Заместителя председателя Совбеза Р Ф Дмитрия Медведева в списке нет.

Предусматривающие санкции

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Украины, отмену виз и разрешений, лишение государственных наград Украины, отмену всех выданных лицензий и разрешений, блокирование финансовых активов и запрет на транспортировку имущества, принадлежащих лицам в перечне СНБО.

Отдельными решениями Зеленский активировал решение СНБО по санкциям против 261 гражданина РоSSии.

Санкции введены против роSSийских вузов и их руководителей. Всего в список СНБО попали 236 роSSийских вузов.