Мировые лидеры активно занимаются вопросом деблокады украинских портов и, несмотря на все дипломатические усилия, этот процесс может занять месяцы. Даже при немедленном отводе черноморского флота РФ ни одно судно из Одесской и Николаевской областей сразу зайти или выйти не сможет, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международную морскую организацию ООН .

На сегодняшний день в украинских портах остаются заблокированными более 80 торговых судов вместе с экипажем. И из-за войны войны, развязанной РоSSийской Федерацией, нет возможности освободить для них морской путь, ведь деблокада это не единственная преграда.

" Даже если порты захотят открыться завтра, понадобится некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти ", - заявил Питер Адамс, специальный советник Международной морской организации по морской безопасности. « На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев ».

И, несмотря на остановку судоходства на северо-западе Черного моря, а также Азовского моря, в южной части акватории морская торговля возобновилась. В роSSийские порты заходят корабли под ливийским флагом. И по сравнению с прошлым годом их количество значительно увеличилось.