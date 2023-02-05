Як депортовані до Росії можуть повернутися без документів: озвучено механізм

Громадяни України, які були депортовані російськими окупантами, можуть повернутися додому, не маючи при собі документів, інформує Апостроф.

Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

Якщо депортовані люди перебувають на території Росії без документів, що засвідчують особу, вони мають право оформити посвідчення на повернення в Україну.

Дане посвідчення оформляється на строк до трьох місяців - детальніша інформація доступна за QR-кодом нижче.

Якщо у депортованого до Росії залишилися родичі в Україні, вони також можуть звернутися до органів Державної міграційної служби для оформлення цього документа.


Для цього необхідно подати:

  • письмову заяву із зазначенням даних людини, на ім'я якої оформляється посвідчення;
  • свідоцтво про народження чи його копію;
  • документ, що засвідчує особу законного представника депортованого;
  • документ, що підтверджує повноваження особи (законного представника), або факт сімейних відносин (подається членами сім'ї);
  • дві кольорові фотокартки людини.

Якщо ж депортовані в Росію громадяни не мають рідних на території України, вони можуть самі звернутися за оформленням посвідчення. Документи потрібно надсилати на електронну пошту Мінреінтеграції.

Посвідчення оформляється безкоштовно протягом п'яти робочих днів із моменту звернення до ДМС. Якщо оформлення відбувається через Мінреінтеграції, то документи разом із заявою відправляються до міграційної служби протягом трьох робочих днів.

Потім посвідчення передається депортованій особі через законного представника, довірену особу чи міжнародні організації (у разі відсутності законних представників).

Водночас необхідно пам'ятати, що Російська Федерація та її керівництво фактично не дотримуються жодних міжнародних договорів та конвенцій, а права наших співвітчизників на території країни-агресора систематично порушуються.

Громадяни мають право звернутися до відповідних органів, зателефонувавши або написавши на "гарячу лінію" - номери вказані нижче.


Євген Устименко, Апостроф





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