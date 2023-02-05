В Україну повернули двох депортованих до Рязані дітей

Мати дітей померла, а їх відправили в сиротинець.

В Україну повернули двох депортованих до Рязані дітей
© Мінреінтеграції/Telegram

Мінреінтеграції сприяло поверненню з Росії двох дітей, яких вивезли з Луганської області до Рязані.

Згідно з повідомленням, мати двох дівчаток 13 та 15 років, померла, а сестер відправили в сиротинець. Старша сестра, яка евакуювалася до Волинської області, звернулася в держані органи про те, щоб повернути дітей з Росії та взяти під свою опіку.

Зазначається, що робота над поверненням сестер тривала близько півтора місяця.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Введення армій країн Євросоюзу в Україну ніколи не стояло на порядку денному — БорельВведення армій країн Євросоюзу в Україну ніколи не стояло на порядку денному — Борель
У Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти агресії РФ — опитуванняУ Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти агресії РФ — опитування
ЦНС: Загарбники планують вивезти дітей з окупованої території Луганщини в КареліюЦНС: Загарбники планують вивезти дітей з окупованої території Луганщини в Карелію
В Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФВ Координаційному штабі розповіли про стан військових, які повернулися з полону РФ
Росія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄРосія примусово вивезла понад 14 тисяч українських дітей – представник США в ОБСЄ
Європарламент позбавив недоторканності ще двох причетних до корупційного скандалу депутатівЄвропарламент позбавив недоторканності ще двох причетних до корупційного скандалу депутатів
Новообраний президент Чехії закликає Захід надати Україну зброю без «жодних обмежень»Новообраний президент Чехії закликає Захід надати Україну зброю без «жодних обмежень»
У Human Rights Watch звинуватили Україну в використанні мін-"пелюсток", підкріпивши це картою з російським КримомУ Human Rights Watch звинуватили Україну в використанні мін-"пелюсток", підкріпивши це картою з російським Кримом
Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — ДжонсонПутін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон
В Україну пустили за візою 12 росіян - ДПСУВ Україну пустили за візою 12 росіян - ДПСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости