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2023-02-05
В Україну повернули двох депортованих до Рязані дітей
Мати дітей померла, а їх відправили в сиротинець.
© Мінреінтеграції/Telegram
Мінреінтеграції сприяло поверненню з Росії двох дітей, яких вивезли з Луганської області до Рязані.
Згідно з повідомленням, мати двох дівчаток 13 та 15 років, померла, а сестер відправили в сиротинець. Старша сестра, яка евакуювалася до Волинської області, звернулася в держані органи про те, щоб повернути дітей з Росії та взяти під свою опіку.
Зазначається, що робота над поверненням сестер тривала близько півтора місяця.
Оксана Лебедина, ZN.ua