В Україну повернули двох депортованих до Рязані дітей

Мінреінтеграції сприяло поверненню з Росії двох дітей, яких вивезли з Луганської області до Рязані.

Згідно з повідомленням, мати двох дівчаток 13 та 15 років, померла, а сестер відправили в сиротинець. Старша сестра, яка евакуювалася до Волинської області, звернулася в держані органи про те, щоб повернути дітей з Росії та взяти під свою опіку.

Зазначається, що робота над поверненням сестер тривала близько півтора місяця.