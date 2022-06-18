В Верховной Раде предложили отправить на фронт депутатов и чиновников

Депутаты Верховной Рады Украины предложили разрешить народным избранникам и чиновникам воевать в Вооруженных Силах. Об этом указано в законопроекте №7469 от 15 июня.

По действующему законодательству, народным депутатам, должностным лицам государства, госслужащим, судьям, должностным лицам местного самоуправления, представителям правоохранительных органов и прокуратуры запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в частности в вооруженных формированиях.

Авторы законопроекта предложили установить в период военного положения внести изменения. Отмечено, что упомянутым лицам нужно разрешить служба в ВСУ и территориальной обороне. Отмечено, что такие действия, не должны считаться нарушением антикоррупционного законодательства.

Инициаторами законопроекта выступили депутат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Андрей Кожемякин, Сергей Минько" от группы "За будущее", Геннадий Вацак от "Довіри" и депутат от фракции "Слуга народа" Денис Маслов.

Напомним, 12 июня вступил в силу закон, по которому территориальной обороне предоставили возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

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