В Госдепе США считают, что переговоры с Россией про мир "не являются вопросом близкого времени"

Однако поддерживают дипломатический путь завершения войны РФ против Украины, информирует ZN.ua.

В Госдепе США считают, что переговоры с Россией про мир
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Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что дипломатия является важным инструментом в завершении войн, однако сомневается, что диалог Украины с РФ может возобновиться в ближайшее время. Об этом она сказала в ответ на вопрос корреспондента Укринформа.

Представительница Госдепартамента поддержала мнение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что войны завершаются за столом переговоров. Ссылаясь на его слова, она добавила, что США делают все для укрепления позиции Украины, когда начнутся новые переговоры с Россией.

«Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени», — отметила помощница госсекретаря.

Она уточнила, что сейчас отсутствуют какие-либо признаки того, что РФ готова начать добросовестный диалог.


Максим Царук, ZN.ua





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