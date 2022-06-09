В Госдепе США считают, что переговоры с Россией про мир "не являются вопросом близкого времени"
Однако поддерживают дипломатический путь завершения войны РФ против Украины, информирует
Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что дипломатия является важным инструментом в завершении войн, однако сомневается, что диалог Украины с РФ может возобновиться в ближайшее время. Об этом она сказала в ответ на вопрос корреспондента
Представительница Госдепартамента поддержала мнение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что войны завершаются за столом переговоров. Ссылаясь на его слова, она добавила, что США делают все для укрепления позиции Украины, когда начнутся новые переговоры с Россией.
«Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени», — отметила помощница госсекретаря.
Она уточнила, что сейчас отсутствуют какие-либо признаки того, что РФ готова начать добросовестный диалог.