В Госдепе США считают, что переговоры с Россией про мир "не являются вопросом близкого времени"

Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что дипломатия является важным инструментом в завершении войн, однако сомневается, что диалог Украины с РФ может возобновиться в ближайшее время. Об этом она сказала в ответ на вопрос корреспондента Укринформа .

Представительница Госдепартамента поддержала мнение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что войны завершаются за столом переговоров. Ссылаясь на его слова, она добавила, что США делают все для укрепления позиции Украины, когда начнутся новые переговоры с Россией .

«Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени», — отметила помощница госсекретаря.